Lista de vencedores de três programas de apoio financeiro para frequência de cursos de pós-graduação nas universidades portuguesas do ano lectivo 2020/2021 foi aprovada pela resolução do Fundo do Ensino Superior.

Este ano lectivo, o Curso de Mestrado ao abrigo do “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Pós-Graduação nas Universidade Portuguesas Membros do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas” conta com oito vencedores, enquanto que o “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal” e o “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Mestrado nas Instituições Portuguesas, Membros do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos” não registaram candidato.

Lista dos vencedores do Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Pós- Graduação nas Universidade portuguesas Membros do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas do Ano Lectivo 2020/2021”: https://www2.scdt.gov.mo/zh-hant/project/crup2020/regulation

(Comissão de Desenvolvimento de Talentos)

https://news.gov.mo/detail/zh-hans/N20IJAnymp?2 (em Chinês)