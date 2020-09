A China foi o destino de mais de dois terços (66,9 por cento) das exportações de petróleo bruto angolano nos primeiros três meses de 2020, no valor de US$3,85 mil milhões, revelou o Banco Nacional de Angola (BNA).

Segundo o Relatório da Balança de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional, a China foi também a terceira maior fonte de investimento directo estrangeiro no sector petrolífero angolano, sendo responsável por US$194,3 milhões.

O documento, divulgado pelo BNA na terça-feira, revela ainda que a China foi o principal fornecedor de Angola, com uma fatia de 14,7 por cento das importações angolanas no primeiro trimestre de 2020.

O relatório mostra também que a China é o principal financiador de Angola, detendo 45 por cento da dívida do Governo e sector público, menos 0,3 pontos percentuais do que no final de 2019.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-bought-two-thirds-of-angolas-oil-exports/?lang=pt