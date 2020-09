Resultados preliminares dos testes iniciais mostram que uma vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech contra o novo tipo de coronavírus responsável pela Covid-19 é segura e desencadeou uma resposta imunológica nos mais idosos.

Liu Peicheng, Porta-Voz da Sinovac, disse à Reuters que a vacina, conhecida por CoronaVac, não causou quaisquer efeitos secundários graves durante as duas primeiras fases de testes iniciados em Maio e nas quais participaram 421 voluntários com pelo menos 60 anos.

Numa resposta escrita à agência noticiosa, o responsável sublinhou que mais de 90 por cento dos voluntários que receberam duas doses da vacina registaram um aumento significativo nos níveis de anticorpos.

A última etapa da CoronaVac, os testes clínicos, arrancou em Julho, com a participação de 9 mil voluntários, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal, avançou a agência noticiosa estatal brasileira Agência Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sinovac-biotech-says-covid-19-vaccine-safe-and-effective/?lang=pt