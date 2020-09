O Laboratório de Referência do Estado chinês em Tecnologias e Sistemas de Realidade Virtual, sediado na Universidade Beihang, na capital chinesa, Pequim, e a Fundação Dom Cabral, no Brasil, assinaram um acordo para a criação de um laboratório conjunto no país sul-americano.

As duas instituições vão ainda montar dois centros bilaterais, um dedicado à exposição de tecnologias de realidade virtual e outro à promoção das tecnologias de cidades inteligentes, também no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, avançou o Diário do Povo.

O laboratório chinês e a fundação brasileira comprometeram-se ainda a usar o 5G, a quinta geração de telecomunicações, e o sistema chinês de navegação por satélite Beidou para promover o ensino à distância, a telemedicina e o transporte inteligente.

O acordo foi assinado na terça-feira, após o seminário “Cidade Inteligente”, realizado durante a Feira Internacional para Comércio de Serviços China-Brasil (Rio de Janeiro), que termina amanhã, referiu o jornal estatal chinês.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/minas-gerais-vr-lab-to-be-a-sino-brazilian-endeavour/?lang=pt