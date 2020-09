A televisão estatal chinesa China Central Television (CCTV) transmitiu no horário nobre de domingo o documentário “Cores de Portugal”, que destacou a cooperação sino-portuguesa nas áreas da economia, comércio e cultura.

O investimento bilateral tem obtido resultados muito positivos, com empresas de ambos os países a trocarem conhecimento, disse numa entrevista à CCTV o Embaixador da China em Portugal, Cai Run.

O documentário menciona a participação do fabricante chinês de cabos de electricidade e de fibra óptica Hengtong Group no projecto do primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo.

O Hengtong assinou em Junho um contrato para fornecer, instalar e fazer a manutenção dos cabos submarinos de alta voltagem que irão ligar o projecto à rede nacional de electricidade de Portugal.

O projecto WindFloat Atlantic entrou em funcionamento no ano passado ao largo de Viana do Castelo, no norte de Portugal, com capacidade para gerar electricidade suficiente para abastecer 60 mil famílias.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/cctv-airs-documentary-on-sino-portuguese-cooperation/?lang=pt