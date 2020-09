No ano de 2019 havia 9 empresas que exploravam actividades do jogo, isto é, menos 1, face ao ano 2018. As receitas globais do sector do jogo cifraram-se em 296,09 mil milhões de Patacas, tendo diminuído 2,8% em termos anuais. Refira-se que as receitas do jogo (292,34 mil milhões de Patacas) desceram 3,5%, porém, os juros recebidos (2,71 mil milhões de Patacas) subiram 414,9%, devido ao aumento dos juros oriundos dos depósitos e empréstimos concedidos por empresas, informam os Serviços de Estatística e Censos.

As despesas globais do sector fixaram-se em 117,79 mil milhões de Patacas, registando-se um decréscimo homólogo de 6,7%, graças sobretudo à redução de 17,5% nas compras de mercadorias, comissões pagas e ofertas a clientes (56,43 mil milhões de Patacas). As despesas de exploração cifraram-se em 31,95 mil milhões de Patacas (+1,8%), sendo efectuadas em bens/serviços proporcionados gratuitamente a clientes (tais como: alojamento em quartos de hotéis e restauração), com 16,89 mil milhões de Patacas, bem como em serviços de gestão e serviços contratados a terceiros, com 6,38 mil milhões de Patacas, observando-se aumentos respectivos de 3,5% e 8,1%. Contudo, as despesas em prospecção de mercado, publicidade e marketing (3,54 mil milhões de Patacas) diminuíram 17,7%. As despesas com pessoal atingiram 22,53 mil milhões de Patacas, tendo subido tenuemente 0,7%. Além disso, os juros pagos (3,15 mil milhões de Patacas) cresceram acentuadamente 151,4%, conduzindo a um acréscimo homólogo de 69,3% nas despesas não operacionais (6,88 mil milhões de Patacas).

O valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, registou uma subida ligeira em 2019, ou seja, mais 0,3%, em termos homólogos, atingindo 205,06 mil milhões de Patacas. O excedente bruto do sector alcançou 182,52 mil milhões de Patacas, crescendo também 0,3%. A proporção do excedente bruto (62,2%) subiu 2,4 pontos percentuais, em termos anuais. A proporção do excedente bruto pelas despesas (164,6%) aumentou substancialmente 15,6 pontos percentuais, o que demonstra o acréscimo significativo na relação custo-benefício do sector. Por seu turno, a formação bruta de capital fixo deste sector situou-se em 3,03 mil milhões de Patacas em 2019, descendo 55,4% em termos homólogos, devido à conclusão das obras de alguns grandes empreendimentos do turismo e do jogo em 2018.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20IKdONdl?1