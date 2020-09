Macau deve aumentar o número de profissionais que dominam a língua portuguesa para reforçar a imagem e o papel da cidade a nível internacional, foi defendido esta semana na capital chinesa, Pequim.

Este foi um dos temas abordados durante uma série de reuniões entre as autoridades chinesas e uma delegação liderada pela Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Ao Ieong U, que decorreram entre domingo e quarta-feira.

A delegação de Macau teve encontros com representantes do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho do Estado, do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China e da Administração Geral do Desporto da China.

Num comunicado, emitido na quinta-feira, o Gabinete da Secretária Ao Ieong U revelou que a delegação visitou ainda o Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim e o Hospital da Faculdade de Medicina da União de Pequim.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/proficiency-in-portuguese-needed-in-macao-officials-told/?lang=pt