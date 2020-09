A história de adolescentes chineses a tentar concretizar o sonho de se tornarem futebolistas profissionais no Brasil é o tema de um novo filme infantil, “Sonhos do Brasil”, avançou o Diário do Povo.

Segundo o jornal estatal chinês, Huang Jun, Presidente do Children’s Film Studio, uma produtora de cinema sediada na capital chinesa, Pequim, disse esperar que a co-produção sino-brasileira possa aproximar os jovens dos dois países.

O responsável falava na quarta-feira, durante um seminário ‘online’ dedicado ao tema “Comércio Cultural”, realizado no âmbito da Feira Internacional para Comércio de Serviços China-Brasil (Rio de Janeiro).

Durante o seminário, o Presidente da Confederação Brasileira da Canoagem, João Schwertner, disse que a associação introduziu as corridas de barcos-dragão no Brasil e quer promover este desporto em todo o país, sobretudo junto de grupos mais desfavorecidos.

