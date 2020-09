A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. vai dar formação em tecnologias de informação e comunicação (TIC) a professores, assim como fornecer, instalar e reparar equipamento informático nas escolas angolanas.

O acordo assinado na quarta-feira, na capital angolana, Luanda, com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação prevê ainda que a Huawei avalie regularmente os cursos na área das TIC existentes no país, avançou a Lusa.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a Ministra angolana do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, disse que o acordo poderá ajudar o país a melhorar o ensino e aprendizagem neste sector.

No mês passado a Huawei assinou um acordo para apoiar a formação de quadros do Ministério angolano das Relações Exteriores na área das TIC, avançou a agência noticiosa estatal angolana Angop.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/huawei-agrees-to-give-angolan-teachers-training-in-ict/?lang=pt