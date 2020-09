A “25ª Feira Internacional de Macau” (25.ª MIF), a “Exposição de Franquia de Macau 2020” (2020MFE) e a “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020” (2020PLPEX) decorrerão simultaneamente entre os dias 22 e 24 de Outubro, no The Venetian Macao. Nas edições anteriores, por meio dos serviços de bolsa de contactos da plataforma de exposição, os expositores obtiveram encomendas em grande quantidade e expandiram novos negócios; várias empresas de Macau entraram no mercado do Interior da China e até no mercado do exterior.

Durante a participação na 24.ª MIF no ano passado, a Choochoo Culture Creative Ltd. de Macau assinou um acordo de cooperação em matéria de exploração do mercado de Xangai, na expectativa de elevar a reputação da sua marca no mercado do Interior da China. A Sapataria Giorostan, que marcou a presença em mais de dez edições consecutivas da MIF, relevou que, em 2019, obteve encomendas de calçado de trabalho de grandes hotéis e entidades públicas locais, resultado esse que deve aos serviços profissionais de bolsa de contactos. Afirmou ainda que têm mantido, até agora, relações de cooperação amigável. O responsável desta empresa está entusiasmado com a perspectiva de aproveitar a plataforma oferecida pelas três exposições referidas para explorar mais oportunidades de negócio e de cooperação, de modo a introduzir a marca de Macau ao Interior da China e mesmo aos países de língua portuguesa, reforçando assim a sua competitividade. Além disso, o Sr. Wong, responsável da Sam Wo Food Factory, foi convidado pelo IPIM a participar na “Sessão Especial de Bolsa de Contactos para Promoção da Modernização Industrial de Macau” da última edição da MIF. Este ano, a fábrica do Sr. Wong conseguiu obter a certificação de segurança alimentar reconhecida a nível internacional, o que elevou a competitividade da indústria transformadora local, e ao mesmo tempo facilitou a sua cooperação com as empresas de grande dimensão do sector de lazer de Macau.

Segundo o responsável da Showcase Technology (Hong Kong) Company Limited., nos últimos anos surgiu em Macau uma variedade de marcas, produtos e designers de grande destaque. No decorrer da sessão de bolsa de contactos da 2019MFE, foram introduzidas na plataforma de comércio electrónico da sua empresa três marcas de lembranças de Macau, permitindo a comerciantes de todo o mundo comprar produtos característicos de Macau por plataforma online. Este responsável está confiante que a realização simultânea das três exposições, nomeadamente a MIF, a MFE e a PLPEX, estimulará o fluxo transfronteiriço de mercadorias sob a pandemia da COVID-19.

Durante a 2019PLPEX, a Aucoin Carnes e Alimentos Limitada assinou um acordo de comercialização de produtos com uma empresa portuguesa no sentido de importar produtos cárneos portugueses para o mercado de Macau. Os produtos foram bem recebidos pelos consumidores. Devido ao impacto da pandemia, este ano a empresa estendeu os seus negócios para o mercado de produtos médicos e de produtos pessoais de prevenção epidémica. O Sr. Wa, responsável da empresa, deseja tirar partido desta plataforma de exposição para explorar oportunidades de negócio e vender produtos de prevenção de epidemias para países de língua portuguesa, expandindo e reforçando conjuntamente a marca de Macau.

Os serviços profissionais de bolsa de contactos continuarão disponíveis durante a presente edição das três exposições. Os empresários podem marcar a realização de negociações comerciais por via da sua conta previamente inscrita na Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online (http://bm.ipim.gov.mo/). A adição do novo elemento online nesta edição da bolsa de contactos permitirá às empresas não presentes no local da exposição gozar dos mesmos serviços offline.

Para mais informações, agradecemos que contacte o Centro de Administração e Serviços da MIF e PLPEX através do telefone (853) 2882 8711 e o Secretariado do MFE através do telefone (853) 2855 7831 ou e-mail: info@mif.com.mo, info@plpex.mo ou expo@mfe.mo. Para acompanhar as últimas novidades, adira ao grupo social “WeChat” da entidade organizadora (MICE_IPIM) ou visite a página oficial do evento: www.mif.com.mo, www.plpex.mo ou www.mfe.mo.

