A Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Co. Ltd. (GHCB), uma subsidiária da empresa estatal chinesa China Energy Engineering Corp. (Energy China), anunciou ter vencido o concurso para a pavimentação de uma estrada perto da capital angolana, Luanda.

Num comunicado divulgado na semana passada, a GHCB refere que asfaltar a estrada de oito quilómetros, actualmente “esburacada e lamacenta”, vai melhorar a qualidade de vida dos residentes e promover o desenvolvimento do município de Cacuaco.

A empresa lembra que já construiu estradas no Parque Industrial de Viana e em Sambizanga, também na província de Luanda, em Cuíto, capital da província de Bié, no centro de Angola, e na província de Huíla, no sudoeste do país.

A GHCB defende que estes projectos melhoraram o trânsito e a capacidade de transporte de carga em Angola, promoveram a urbanização e melhoraram a vida dos residentes locais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

