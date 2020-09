Uma vacina de origem chinesa contra o novo tipo de coronavírus responsável pela Covid-19 poderá começar a ser administrada no Brasil em Janeiro, disse na semana passada o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

Segundo a Globo, o responsável disse esperar que 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, estejam disponíveis no Brasil em Dezembro.

Se a última fase de testes, a decorrer no Brasil, correr de feição, os resultados serão enviados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a 15 de Outubro, para que o regulador autorize a vacinação, disse Jean Gorinchteyn.

O responsável disse ainda ao portal noticioso brasileiro que até Março haverá 60 milhões de doses da vacina à disposição no Brasil, com a possibilidade de atingir 100 milhões caso São Paulo receba mais apoio financeiro do Governo Federal brasileiro.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazil-may-begin-using-chinese-covid-19-vaccine-in-january/?lang=pt