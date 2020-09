A empreiteira chinesa China Railway 20 Bureau Group (CR20) começou, no fim-de-semana passado, a construção de uma ponte sobre o rio Calondo, na província de Benguela, no norte de Angola.

A ponte em betão armado, com 27 metros de comprimento e 11 metros de largura, deverá estar concluída em quatro meses, num projecto orçado em 511,3 milhões de kwanzas (US$840.300).

Segundo a Angop, o Administrador Municipal de Caimbambo, José Cambiete, disse que a nova ponte vai facilitar o escoamento dos produtos agrícolas da comuna da Canhamela para a cidade.

A ponte, cuja construção gerou 25 empregos para trabalhadores locais, vai tornar mais fácil as deslocações dos residentes, disse ainda o responsável, durante o lançamento da primeira pedra.

De acordo com a agência noticiosa estatal angolana, a cerimónia esteve a cargo do Director-Geral Adjunto do Instituto Nacional de Estradas de Angola, Manuel Lituai.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-railway-20-bureau-starts-work-on-new-bridge-in-angola/?lang=pt