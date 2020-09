Para formar profissionais bilingues em chinês e português e aprofundar a cooperação entre a União Europeia e o Instituto Politécnico de Macau, o Centro Internacional Português de Formação em Interpretação de Conferência, através da cooperação amistosa com a Direcção-Geral de Interpretação da Comissão Europeia, entre 25 de Agosto e 4 de Setembro do corrente ano, realizou com sucesso o “Curso Intensivo de Interpretação Consecutiva”. Os experientes instrutores da Direcção-Geral de Interpretação da Comissão Europeia e os professores do Instituto Politécnico de Macau, ministraram, em regime de ensino online, aulas práticas sobre interpretação aos alunos da especialização em interpretação do Curso de Mestrado em Tradução e Interpretação Chinês-Português do IPM.

Este curso de formação teve como objectivo principal a formação prática, assim como o aprofundamento da capacidade de compreensão das dificuldades encontradas na prática da interpretação. Os formadores, através dos exercícios realizados, avaliaram o desempenho dos alunos, acompanharam os progressos de cada um e apresentaram conselhos técnicos para a resolução de dificuldades individuais. A formação intensiva permitiu a obtenção resultados muito claros em termos de performance dos estudantes.

A Direcção-Geral de Interpretação da Comissão Europeia referiu que este curso, em cooperação com o Instituto Politécnico de Macau, tem um efeito multiplicador na melhoria da qualidade do ensino de interpretação entre as duas partes, promovendo o intercâmbio entre ambas com o objectivo comum de proporcionar um ensino de qualidade. O Instituto Politécnico de Macau vai continuar a reforçar a cooperação com a Direcção-Geral de Interpretação da Comissão Europeia através do Centro de Formação de Língua Portuguesa, com o objetivo de elevar a qualidade dos recursos humanos actuantes na profissão.

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) criou, no dia 5 de Dezembro de 2019, o Centro Internacional Português de Formação em Interpretação de Conferência, visando melhorar o nível do ensino de interpretação e ajudar Macau a continuar a desempenhar o papel de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, construindo, de forma activa, a “Base de Formação de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e Português”.

