A subsidiária angolana da gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. vai fornecer equipamento e soluções informáticas a escolas das províncias de Bié e Huambo, no centro de Angola, avançou o jornal Expansão.

Segundo o jornal angolano, a medida faz parte de um projecto-piloto que vai abranger quase 500 crianças no âmbito de uma parceria com a operadora angolana de telecomunicações Unitel, apoiada pelo Ministério da Educação.

A Huawei vai distribuir, numa primeira fase, 480 tabletes a alunos do quarto ao sexto ano, 50 computadores de mesa para os professores e 50 projectores para as salas de aula, enquanto a Unitel vai fornecer o acesso à Internet.

Durante a assinatura do acordo de parceria, válido por dois anos, a Directora-Geral para os Assuntos Corporativos da Unitel, Eunice de Carvalho, disse que serão investidos US$100.000 na formação dos professores em novas tecnologias.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/huawei-subsidiary-to-supply-angolan-schools-with-computers/?lang=pt