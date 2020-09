A franquia de clínicas dentárias Coife Odonto é uma das finalistas do Prémio Destaque de Internacionalização, anunciou a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Num comunicado, divulgado na semana passada, a Apex-Brasil sublinhou que a Coife Odonto abriu em Fevereiro a primeira clínica na China, a VIP Dental, na cidade de Shenzhen, no sul do país.

O Director-Executivo da Coife Odonto, Rodolfo Magalhães, revelou no comunicado que, apesar do impacto da pandemia da Covid-19, a clínica conseguiu apresentar lucros já no terceiro mês de operações.

O responsável elogiou também “a eficiência” do Governo da China Interior no combate ao novo coronavírus: “Muita tecnologia, atitude e um povo que já passou por isso outras vezes respeitando o momento”.

O prémio é atribuído pelo Franchising Brasil, um projecto conjunto da Associação Brasileira de Franchising e da Apex-Brasil, que visa promover as redes brasileiras de franquias nos principais mercados internacionais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazilian-dentistry-chain-up-for-prize-for-thrust-into-china/?lang=pt