O Governador da província de Fujian, Wang Ning, sugeriu a construção de um parque industrial que possa potenciar de forma plena as vantagens de Macau como uma plataforma de cooperação económica e comercial com os Países de Língua Portuguesa.

O governante de Fujian, província no sudeste da China, falava durante um encontro com o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, na cidade de Sanya, na ilha de Hainão, no sul da China, referiu o Gabinete de Comunicação Social (GCS) do Governo de Macau, num comunicado.

Também na quinta-feira, Ho Iat Seng encontrou-se com Yi Lianhong, Governador da província de Jiangxi, no leste da China, referiu, num outro comunicado, o GCS.

Yi Lianhong disse querer aproveitar as relações entre Macau e os Países de Língua Portuguesa para explorar e desenvolver a cooperação económica e comercial entre Jiangxi e os mercados lusófonos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/industrial-park-mooted-for-linking-fujian-to-lusophone-world/?lang=pt