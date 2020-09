A Fundação portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FCT) vai financiar até 10 bolsas de doutoramento por ano para estudantes de universidades portuguesas a desenvolver trabalhos em colaboração com o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM).

O protocolo de cooperação assinado na sexta-feira entre as duas instituições prevê que dois investigadores com doutoramento trabalhem a partir do CCCM, revelou o Ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Segundo a Lusa, o governante sublinhou que o financiamento deverá atingir um total de 3,5 milhões de euros (US$4,1 milhões) no espaço de cinco anos, para valorizar o estudo do “papel importante” que Portugal e Macau têm tido na relação entre a Europa e a Ásia.

Manuel Heitor falava durante a apresentação da proposta para o Plano de Desenvolvimento Estratégico do CCCM 2020-2030, que contou com uma intervenção do Embaixador da China em Portugal, Cai Run, avançou a agência noticiosa portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

