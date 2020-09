O Presidente do Governo de Guangxi Zhuang, Chen Wu, disse esperar que a região autónoma do sul da China possa aproveitar Macau como suporte para o reforço da ligação com os Países de Língua Portuguesa.

O governante de Guangxi falava durante um encontro na sexta-feira com o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, na cidade de Sanya, na ilha de Hainão, no sul da China, referiu o Gabinete de Comunicação Social (GCS) do Governo de Macau, num comunicado.

Ho Iat Seng assegurou que Macau irá continuar a promover a cooperação para o desenvolvimento entre Guangxi e os Países de Língua Portuguesa.

Também na sexta-feira, Shen Yiqin, Governadora de Guizhou, província do sudoeste da China, agradeceu a Ho Iat Seng o apoio dado por Macau a projectos no distrito de Congjiang, incluindo na área da educação.

Entre estes projectos, encontra-se a promoção da língua portuguesa, disse em Junho passado o Chefe do Gabinete de Combate à Pobreza de Guizhou, Li Jian.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/governor-wants-closer-ties-between-guangxi-lusophone-world/?lang=pt