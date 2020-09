As obras de construção do aeroporto de Chongoene, no sul de Moçambique, poderão recomeçar em breve, após a assinatura de um acordo entre o Governo da província de Gaza e a empresa chinesa encarregue do projecto, avançou o Jornal Notícias.

Segundo o diário moçambicano, o memorando de entendimento impõe alguns requisitos para que seja autorizado o regresso dos trabalhadores ao estaleiro de obras, para prevenir a propagação do novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19. Os trabalhos estão suspensos desde Abril.

O Director dos Serviços de Infra-estruturas de Gaza, Alberto Matusse, disse à Rádio Moçambique no mês passado que estavam a ser feitas diligências para permitir o regresso ao país de especialistas chineses, considerados essenciais para o retomar das obras.

A construção do aeroporto está avaliada em US$75 milhões e é financiada pela China, referiu a rádio estatal moçambicana.

O aeroporto está a ser construído pela empresa estatal chinesa China Aviation International Construction and Investment Co Ltd, avançou o Jornal Notícias em 2018.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-contractor-to-re-start-work-on-mozambican-airport/?lang=pt