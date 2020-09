A Risen Energy Co Ltd, uma fabricante chinesa de painéis e outros componentes para projectos de energia solar, anunciou ter recebido encomendas vindas do Brasil para células solares monocristalinas com uma potência total de 54 megawatts.

Num comunicado, a Risen afirma ser já um dos três maiores fornecedores de painéis solares no Brasil, com uma quota de mercado que tem crescido após o lançamento de novas células com uma potência até 500 watts.

Hao Jianbo, Director de Vendas da subsidiária da Risen no Brasil, sublinhou no comunicado, citado pelo SolarBe, que a empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, no sul da China, quer ajudar o país sul-americano a desenvolver o sector das energias renováveis.

Segundo o portal noticioso especializado chinês, a Risen aponta o Brasil como um mercado de energia solar emergente, com grande potencial de crescimento, e como uma das prioridades na estratégia de expansão da empresa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

