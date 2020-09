O gigante chinês do comércio electrónico JD.com, Inc inaugurou na terça-feira um pavilhão virtual dedicado à venda de produtos portugueses, revelou o Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques. O pavilhão está disponível na plataforma de comércio electrónico JD.com, uma das mais populares na China.

Segundo a Lusa, o responsável disse que o projecto integra inicialmente cinco produtores portugueses de vinho: Quinta do Portal, Symington, Bacalhôa, Porto Réccua e Real Companhia Velha.

Luís Castro Henriques sublinhou, no entanto, que o espaço está aberto a outros produtos agroalimentares e de outros sectores, tendo já recebido candidaturas de cerca de 95 empresas portuguesas.

A Eternal Asia Supply Chain Management Ltd, empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, no sul da China, é a responsável pelas áreas de importação, distribuição e estratégia de marketing do pavilhão virtual de Portugal na plataforma JD.com.

O pavilhão é fruto de um acordo assinado em 2018 entre a JD.com, Inc e a AICEP, refere a agência noticiosa portuguesa.

