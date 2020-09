O Festival Literário de Macau – Rota das Letras, a decorrer entre 2 e 4 de Outubro, vai comemorar o centenário da publicação de “Clepsydra”, o único livro de Camilo Pessanha, poeta português que se radicou na cidade asiática.

Segundo o Ponto Final, a obra, que reúne poemas dispersos escritos por Camilo Pessanha em Macau, vai ser recordada num recital de poemas ditos e cantados, dirigido pelo maestro timorense Simão Barreto.

O programa inclui ainda o lançamento do sétimo volume da colectânea do festival, intitulado “Sétimo Céu”, e que reúne contos e outros escritos de autores como o português José Luís Peixoto, a luso-guineense Gisela Casimiro e a moçambicana Hirondina Joshua.

O festival encerra com o lançamento das traduções para inglês e chinês do primeiro livro de Henrique de Senna Fernandes, “Nam Van – Contos de Macau”, para assinalar o 10.º aniversário da morte do escritor macaense, referiu o jornal local de língua portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/literary-festival-in-macao-to-celebrate-portuguese-poet/?lang=pt