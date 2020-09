Uma Zona de Produtos dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), será um dos destaques da Semana de Macau na capital chinesa, Pequim, entre 26 e 29 de Setembro.

Num comunicado, o IPIM sublinha que esta zona vai contar com 11 empresas de Macau que comercializam produtos lusófonos, incluindo vinho, conhaque, óleos essenciais naturais, aromaterapia e café em grão.

O IPIM vai cooperar com a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau para convidar várias celebridades da China Interior para participarem na Semana de Macau em Pequim e promoverem os produtos dos Países de Língua Portuguesa durante o evento, nomeadamente através de transmissões em directo via diversas plataformas online.

Segundo o comunicado, as empresas participantes esperam promover os produtos lusófonos junto dos residentes da China Interior, além de entrar em contacto com potenciais distribuidores e fornecedores.

A Semana de Macau em Pequim conta com a organização da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo de Macau, do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular do Município de Pequim, do Gabinete de Cultura e Turismo do Município de Pequim, e do Governo Popular do Distrito de Dongcheng do Município de Pequim. A coordenação está a cargo da DST, do IPIM, da Delegação de Macau em Pequim e da Comissão de Administração de Wangfujing do Distrito de Dongcheng do Município de Pequim.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/macao-to-exhibit-products-from-lusophone-world-in-beijing/?lang=pt