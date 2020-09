Timor-Leste inaugurou na quarta-feira um Centro da Indústria de Café na cidade de Xangai, para promover o café orgânico do país do Sudeste Asiático na China interior, avançou a China News Service (CNS).

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, os visitantes do centro, situado no centro de Xangai, no leste da China, poderão ver como a tecnologia de torrefacção é usada na produção de produtos de café.

O centro vai ainda estar ligado à promoção de cursos relacionados com esta indústria, nomeadamente formação profissional para baristas, gestão de cafés, e cultura e turismo de café, a terem lugar no Instituto de Tecnologia de Díli, na capital timorense.

O centro faz parte do pavilhão nacional que Timor-Leste inaugurou em Dezembro na zona de comércio livre de Xangai.

O pavilhão vai gradualmente avançar também para a promoção do turismo, castanha de caju e água engarrafada de Timor-Leste, assim como encorajar o investimento chinês em projectos de geração de electricidade e construção de barragens.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/centre-for-promoting-timorese-coffee-opens-in-shanghai/?lang=pt