A cerimónia de lançamento da Semana de Inovação China-Brasil foi realizada na quarta-feira na cidade de Ningbo, na província de Zhejiang, no leste da China, avançou a China News Service (CNS).

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o evento inclui 12 exposições itinerantes relacionadas com várias indústrias, incluindo economia digital, tecnologia amiga do ambiente, biomedicina e cidades inteligentes.

O evento vai permitir aos dois países ir para além das relações económicas e comerciais tradicionais, disse o Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo de Ningbo, Zhang Minghua.

Também durante a cerimónia de lançamento, o Cônsul-Geral do Brasil em Xangai, Gilberto Fonseca-Guimarães de Moura, defendeu que o evento vai abrir novos sectores à cooperação bilateral.

O diplomata lembrou ainda que Ningbo e a cidade de Santos, no Estado de São Paulo, no sul do Brasil, assinaram um acordo de geminação, estando já a cooperar nas áreas do comércio, economia, portos e cultura.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

