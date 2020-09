Em Macau durante o ano 2019 estavam em actividade 900 estabelecimentos relativos às actividades industriais (abrangem as indústrias transformadoras, bem como a produção e distribuição de electricidade, gás e água), isto é, -16 estabelecimentos, em relação a 2018. O pessoal ao serviço era composto por 12.553 trabalhadores, mais 124, em termos anuais. No ano de referência as receitas dos estabelecimentos relativos às actividades industriais cifraram-se em 11,69 mil milhões de Patacas, das quais 11,55 mil milhões de Patacas (98,8% do total) pertenciam ao valor de produção, tendo ambos os valores subido 5,0%, em termos anuais. As despesas destes estabelecimentos foram de 8,64 mil milhões de Patacas, mais 7,7%, face a 2018, graças principalmente às despesas com pessoal terem subido 9,3%. O consumo intermédio ascendeu 7,1%. Em 2019 o excedente bruto do sector fixou-se em 3,05 mil milhões de Patacas, descendo 1,9%, em termos anuais, devido ao aumento das despesas ter sido superior ao das receitas. O valor acrescentado bruto (VAB), que reflecte o contributo económico do sector, foi de 5,41 mil milhões de Patacas, ou seja, +2,7%, enquanto a formação bruta de capital fixo correspondeu a 1,74 mil milhões de Patacas, isto é, -10,0%, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Existiam 894 estabelecimentos relativos às indústrias transformadoras, ou seja, -16, face a 2018 e o pessoal ao serviço era composto por 11.448 trabalhadores, mais 1,2%. As receitas das indústrias transformadoras fixaram-se em 7,17 mil milhões de Patacas, crescendo ligeiramente 0,1%, em termos anuais, enquanto as despesas foram de 6,23 mil milhões de Patacas, mais 0,4%. Em 2019 o excedente bruto cifrou-se em 943 milhões de Patacas, menos 1,7%, em termos anuais, contudo, o VAB correspondeu a 2,58 mil milhões de Patacas, mais 1,3%. A formação bruta de capital fixo destas indústrias equivaleu a 268 milhões de Patacas, decrescendo 17,0%.

De entre os ramos de actividade económica das indústrias transformadoras, as receitas das indústrias alimentares e das bebidas fixaram-se em 2,98 mil milhões de Patacas, mais 13,1%, em relação a 2018 e as despesas foram de 2,41 mil milhões de Patacas, mais 15,6%. O excedente bruto e o VAB destas indústrias subiram 3,6% e 5,9%, respectivamente. Quanto à indústria do vestuário, as receitas (565 milhões de Patacas) e as despesas (493 milhões de Patacas) cresceram 39,8% e 47,6%, respectivamente, em termos anuais, graças ao aumento do volume de encomendas do exterior. O excedente bruto e o VAB destas indústrias subiram 2,6% e 8,3%, respectivamente. Por seu turno, as receitas da fabricação de cimento e betão pronto diminuíram durante cinco anos consecutivos, cifrando-se no ano 2019 em 990 milhões de Patacas, menos 17,9%, em termos anuais, devido ao abrandamento contínuo da procura de cimento e betão pronto, originado pelo decréscimo de empreendimentos de construção local de grande envergadura. As despesas, o VAB e o excedente bruto desta fabricação desceram 17,3%, 15,4% e 21,7%, respectivamente.

O número de estabelecimentos de produção e distribuição de electricidade, gás e água manteve-se nos 6 e o pessoal ao serviço era composto por 1.105 trabalhadores, menos 0,6%, em relação a 2018. As receitas destes estabelecimentos cifraram-se em 4,52 mil milhões de Patacas, mais 13,8%, em termos anuais, devido ao aumento do consumo de gás natural utilizado na produção de electricidade, pois este aumento foi impulsionado pelo acréscimo da produção local de electricidade. As despesas fixaram-se em 2,41 mil milhões de Patacas, mais 32,4%, em termos anuais, destacando-se que o consumo de materiais (1,24 mil milhões de Patacas) subiu 38,3%. O excedente bruto foi de 2,10 mil milhões de Patacas, isto é, -2,0%, enquanto o VAB equivaleu a 2,83 mil milhões de Patacas, ou seja, +4,0%. A formação bruta de capital fixo correspondeu a 1,48 mil milhões de Patacas, descendo 8,5%.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20IYCcqQa?0