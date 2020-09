A 25.ª Feira Internacional de Macau (25.ª MIF), a Exposição de Franquia de Macau 2020 (2020MFE) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020 (2020PLPEX) vão realizar-se, em simultâneo, no Venetian Macao, entre os dias 22 e 24 de Outubro, com a expectativa de as empresas poderem tirar partido da ocasião para alcançar resultados ainda mais frutíferos, proporcionando oportunidades de desenvolvimento para as empresas.

Aumento do volume de negócios em 30 a 40% graças à participação na MIF

Enquanto empresa participante da MIF em cinco edições, o diretor-geral da Soi Fong International Trading Company Ltd., Sr. Wong, aponta que, nas edições anteriores das actividades da convenção e da exposição, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) não só tem proporcionado às PME serviço de correspondência de negócios com as empresas de lazer de grande dimensão, como também tem disponibilizado a estas informações relativas à actividade e características das PME, a fim de estimular maiores interesse e vontade na cooperação entre as duas partes. O director-geral explica que foi graças a este serviço que a Soi Fong se tornou o fornecedor de chinelos de uma grande empresa de lazer local, tendo ajudado no aumento do volume de negócios em 30 a 40%, no recrutamento de mais de dezenas de funcionários e na ampliação da área da fábrica de produção em 50%. Segundo o Sr. Wong, com o impacto da pandemia deste ano, a empresa irá participar novamente na MIF, com o objectivo de aproveitar a realização simultânea dos três eventos no mesmo lugar para conhecer ainda mais comerciantes, vindos de diferentes regiões do mundo, através de actividades online e offline.

A Sra. Si, administradora executiva da Tin Un Tai Wo Grupo Companhia Limitada, entidade que se dedica à investigação biológica e produção de alimentos saudáveis, afirma que, através do trabalho de coordenação feito pelo IPIM, o grupo empresarial entrou em contacto com o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, de forma a ser apoiado na certificação internacional a nível empresarial, passando a estabelecer um sistema de garantia de segurança reconhecido internacionalmente, assegurando uma certificação de autoridade da reputação do grupo e da qualidade dos seus produtos, reforçando as suas forças competitivas no mercado. Este ano, devido ao impacto da epidemia, os consumidores procuram saber mais sobre os produtos enquadrados no sistema de garantia de segurança certificado e reconhecido a nível internacional, pelo que está previsto um maior número de pedidos de informação sobre os seus produtos. A Sra. Si acredita que a margem para o desenvolvimento e a expansão do negócio do grupo vai ser ainda mais larga no futuro.

Atrair empresas do sector de saúde e financeiro do Interior da China para desenvolverem negócios em Macau através de convenção e exposição

O Presidente da Associação dos Internacional Investimento de Macau, Sr. Ng, revela que, na edição do ano passado, foi organizado um grupo de empresas provenientes da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau para participar nas exposições, durante as quais alguns empresários estabeleceram acordos de cooperação com as empresas do Interior da China, no sentido de constituir em conjunto empresas a desenvolverem negócios em Macau, nomeadamente investimento em indústrias, serviços de saúde e serviços financeiros, entre outros. Segundo o presidente, a MIF é uma plataforma que ajuda as empresas a entrar em mercados exteriores e atrair investimento estrangeiro para a sua região. Além disso, e devido à sua dimensão, a MIF ainda apresenta a capacidade de reunir comerciantes de várias localidades, disponibiliza meios para intercâmbio e cooperação entre as empresas e ajuda as mesmas no alargamento da sua visão e na obtenção de informações mais recentes sobre o desenvolvimento de diferentes sectores.

Para mais informações, contacte o Centro Administrativo e de Serviços da MIF, através do número de telefone (853) 2882 8711, ou via endereço electrónico info@mif.com.mo. Para acompanhar as últimas novidades, adicione a conta de Wechat: MICE_IPIM; ou visite a página oficial da MIF: www.mif.com.mo.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20IYYGwcy?7