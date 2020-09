O Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, e a Ministra timorense dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, concordaram em reforçar a cooperação bilateral no âmbito da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.

A responsável timorense sublinhou que o país está disposto a estabelecer um canal rápido para permitir o regresso de peritos chineses, essenciais para o retomar de projectos de cooperação e de infra-estruturas.

De acordo com a Xinhua, Wang Yi e Adaljiza Magno falaram na semana passada ao telefone.

O diplomata chinês disse que a China está disponível para continuar a fornecer material médico e vacinas, de acordo com as necessidades de Timor-Leste, e apoiar o reforço da capacidade do sistema público de saúde do país.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, Adaljiza Magno agradeceu o forte apoio e assistência da China na luta contra a pandemia da Covid-19 em Timor-Leste.

