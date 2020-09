O Pak Lek Group investiu na colocação dos vinhos portugueses detidos pelo grupo de Macau na série dramática “Chasing Time”, transmitida pela televisão estatal chinesa Guangdong Radio and Television, avançou o portal noticioso chinês Sohu.

Os vinhos portugueses foram ainda promovidos numa recente celebração do Dia Nacional da China e do Festival do Bolo Lunar que reuniu o elenco da série e outros convidados no Centro Cultural Pak Lek, em Zhuhai.

O Pak Lek Group investiu cerca de 500 milhões de yuan (US$73,4 milhões) na comercialização de vinho produzidos em três quintas na região do Alentejo, no sul de Portugal: “Herdade do Perdigão”, “Monte do Pintor” e “Tinoca”.

Segundo o portal noticioso, o Pak Lek Group montou já uma rede de distribuidores de vinho na China Interior, que inclui o primeiro hotel chinês dedicado ao vinho, o Hotel Huajia Zhishan, em Zhuhai, cidade do sul da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/portuguese-wines-to-play-bit-parts-in-chinese-tv-drama/?lang=pt