O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria de Timor-Leste organizou na semana passada uma cerimónia para assinalar o lançamento de um projecto-piloto para facilitar o desalfandegamento na China de produtos timorenses.

Segundo um comunicado da Embaixada da China em Timor-Leste, o Ministro timorense do Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas da Silva, defendeu que o projecto poderá tornar as exportações timorenses mais competitivas na China, contribuindo para criar mais empregos no país e reforçando a diversificação económica.

O Embaixador chinês em Díli, Xiao Jianguo, disse que a China está empenhada em comprar mais produtos timorenses de qualidade, nomeadamente através da Feira de Cantão e da Exposição Internacional de Importação da China.

A Administração Geral das Alfândegas da China anunciou no mês passado o lançamento de um projecto-piloto para um sistema preferencial de certificação de origem para comércio com cinco países em desenvolvimento, incluindo Moçambique e Timor-Leste.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/smoothing-of-path-for-timorese-exports-to-china-celebrated/?lang=pt