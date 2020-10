Um acordo entre as autoridades chinesas e respectivas instituições financeiras para aliviar a dívida angolana está para breve, disse na segunda-feira o Porta-Voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin.

Numa conferência de imprensa, o responsável sublinhou que as instituições financeiras chinesas têm mantido contacto com Angola sobre um possível acordo e já chegaram a um consenso preliminar sobre um plano de reestruturação da dívida.

O banco estatal chinês Export-Import Bank of China ajudou Angola a pedir assistência financeira de emergência junto do Fundo Monetário Internacional e está preparado para apoiar o país a candidatar-se ao programa de apoio do bloco G20, disse Wang Wenbin.

No final do ano passado, a dívida bilateral de Angola à China era de US$28,6 mil milhões, estimou em Junho a agência noticiosa portuguesa Lusa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/agreement-on-chinese-debt-relief-for-angola-in-prospect/?lang=pt