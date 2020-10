A petrolífera estatal brasileira Petrobras S.A. recebeu um módulo de geração de energia fabricado na China para uma unidade flutuante de produção, armazenamento e trasfega, avançou o Governo Popular Municipal de Ma’anshan, na província de Anhui.

Num comunicado, o Governo da cidade do leste da China referiu que a estrutura principal de aço do módulo, com um peso de 500 toneladas, foi fabricada pela siderúrgica estatal chinesa Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., que participou assim pela primeira vez na construção de um módulo para um navio petrolífero estrangeiro.

A construtora naval CIMC Raffles Offshore Engineering Co Ltd, uma subsidiária do grupo estatal chinês China International Marine Containers Group Co. Ltd. (CIMC), demorou mais de nove meses para terminar o módulo. A construção foi dividida em duas partes, cada uma com um peso de 1.400 toneladas.

Um executivo da Petrobras disse durante a cerimónia de entrega do módulo que a empresa brasileira espera continuar a trabalhar com a construtora naval chinesa, referiu a CIMC Raffles num outro comunicado.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/petrobras-accepts-chinese-built-power-module-for-fpso-vessel/?lang=pt