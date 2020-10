Sete jovens de Macau foram selecionados para frequentar cursos de ensino superior na Universidade do Porto, em Portugal, anunciou o Instituto Português do Oriente (IPOR). Num comunicado, o IPOR sublinha que os alunos vão estudar em cursos de licenciatura ou cursos integrados de licenciatura e mestrado nas áreas do Direito, Línguas Aplicadas, Economia e Medicina Dentária.

Os jovens em causa começaram recentemente um curso preparatório de português, antes de iniciarem os estudos na Universidade do Porto.

O primeiro semestre do curso preparatório decorre no IPOR, em Macau, com “uma forte componente” de conteúdo específico dos respectivos cursos, refere o comunicado. Durante o segundo semestre, que decorre no Porto, a partir de Março, os alunos poderão já frequentar unidades curriculares introdutórias na Universidade do Porto.

O curso preparatório irá ter uma “significativa componente cultural”, incluindo visitas de estudo, sublinha o IPOR. A formação surge no âmbito de um protocolo de cooperação assinado em Dezembro entre o IPOR, a Universidade do Porto e a Direcção dos Serviços do Ensino Superior de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/macao-students-learn-the-language-before-going-to-portugal/?lang=pt