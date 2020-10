Uma delegação empresarial de Macau assinou um acordo preliminar de cooperação com companhias da província de Shanxi, visando projectos de saúde a envolver os Países de Língua Portuguesa e a região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Segundo o jornal Macao Daily News, o acordo foi assinado após um encontro organizado durante a 2020 China Shanxi (Jincheng) Health Care Industry Conference, uma conferência dedicada ao sector da saúde, realizada no mês passado no norte da China.

A delegação de Macau, com 12 pessoas e liderada por Rita Santos, Presidente do Conselho Regional do Conselho das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia, viajou a convite do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular da Província de Shanxi.

Durante a estadia em Shanxi, a delegação visitou ainda a Shanxi Yishan Mountain Forest Health and Wellness Town, um projecto integrado de saúde e turismo cultural, avançou o jornal de língua chinesa.

