O Presidente da Câmara de Comércio Angola-China, Arnaldo Calado, defendeu a introdução de um novo modelo de cooperação entre os dois países, com “um melhor aproveitamento das potencialidades chinesas”, avançou O País.

Segundo o jornal angolano, o empresário apelou ao investimento ou financiamento chinês na edificação de infra-estruturas básicas no sector agro-industrial de Angola.

A cooperação bilateral deveria ser ainda alargada a sectores como a indústria pesada e ligeira, o ensino superior e investigação científica, a comunicação social e tecnologias de informação e a saúde, disse Arnaldo Calado.

De acordo com O País, o empresário falava na semana passada, durante as comemorações em Angola do Dia Nacional da China.

Arnaldo Calado saudou os empresários e investidores chineses, que têm “dispensado os seus esforços” para o desenvolvimento de Angola e o reforço das “já sólidas” relações políticas, económicas e comerciais entre os dois estados, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/businessman-calls-for-new-model-for-sino-angolan-cooperation/?lang=pt