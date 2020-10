A 99 e o WhatsApp anunciaram uma parceria que irá permitir aos utilizadores brasileiros da plataforma de comunicação chamar um automóvel da start-up brasileira de mobilidade urbana, avançou a Reuters.

Segundo a agência noticiosa, a Directora de Operações da 99, Lívia Pozzi, disse em comunicado que o serviço, inicialmente limitado a quatro cidades no Estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, irá ser alargado a todo o país até ao final de 2020.

Esta é a primeira parceria do género firmada em todo o mundo pela plataforma móvel de transporte chinesa Didi Chuxing, que controla a 99, e poderá dar à empresa brasileira uma vantagem face à rival norte-americana Uber Technologies Inc.

Dada a elevada taxa de penetração do WhatsApp no Brasil, o acordo poderá dar à 99 acesso a brasileiros de rendimento mais baixo, cujos telemóveis têm menor capacidade para albergar diferentes aplicações ou que vivem em regiões onde a cobertura dos serviços de telecomunicações é mais deficiente, disse Lívia Pozzi.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazilian-arm-of-didi-chuxing-links-up-with-whatsapp/?lang=pt