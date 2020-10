Em 2019 existiam 557 estabelecimentos que se dedicavam aos serviços de administração predial (236), serviços de segurança (60) e serviços de limpeza (261), isto é, +21 estabelecimentos, face a 2018. O pessoal ao serviço totalizou 28.246 indivíduos, ou seja, +5,4%. As receitas dos três ramos de actividade económica somaram 5,80 mil milhões de Patacas, mais 7,3%, em termos anuais e as despesas fixaram-se em 5,15 mil milhões de Patacas, mais 7,6%. Destaca-se que as despesas com pessoal (3,87 mil milhões de Patacas) representaram 75,2% do total, pois a necessidade de mão-de-obra dos ramos é relativamente elevada. A formação bruta de capital fixo dos três ramos foi de 47,90 milhões de Patacas, menos 31,7%, devido aos estabelecimentos de serviços de segurança e de limpeza terem adquirido menos bens de capital, tais como imóveis, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Analisando por ramo de actividade económica, as receitas dos estabelecimentos de serviços de administração predial cifraram-se em 1,96 mil milhões de Patacas, isto é, +5,3%, face a 2018 e as despesas fixaram-se em 1,78 mil milhões de Patacas, ou seja, +5,4%. O excedente bruto foi de 180 milhões de Patacas, mais 3,9%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do ramo, equivaleu a 1,11 mil milhões de Patacas, mais 11,1%. A formação bruta de capital fixo do ramo dos serviços de administração predial correspondeu a 24,91 milhões de Patacas, subindo 21,4%.

Em 2019 as receitas dos estabelecimentos de serviços de segurança fixaram-se em 2,46 mil milhões de Patacas, isto é, +9,4%, em relação a 2018 e as despesas foram de 2,14 mil milhões de Patacas, ou seja, +7,9%. O excedente bruto equivaleu a 327 milhões de Patacas, mais 20,1%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto correspondeu a 2,27 mil milhões de Patacas, mais 10,9%. A formação bruta de capital fixo deste ramo de actividade económica cifrou-se em 9,94 milhões de Patacas, menos 57,0%.

As receitas dos estabelecimentos de serviços de limpeza foram de 1,38 mil milhões de Patacas, mais 6,4%, relativamente a 2018 e as despesas equivaleram a 1,23 mil milhões de Patacas, mais 10,2%. O excedente bruto correspondeu a 149 milhões de Patacas, descendo 17,1%, em termos anuais, dado que as despesas com pessoal (+8,1%) e as despesas efectuadas em compras de bens, serviços adjudicados e comissões (+80,1%) registaram crescimentos relativamente elevados. O valor acrescentado bruto cifrou-se em 1,15 mil milhões de Patacas, ascendendo 4,0%. A formação bruta de capital fixo deste ramo de actividade económica fixou-se em 13,05 milhões de Patacas, menos 50,7%.

No ano 2019 havia 881 estabelecimentos que exploravam serviços de publicidade (755), bem como serviços de organização de convenções e exposições (126), ou seja, +42 estabelecimentos, em relação a 2018. O pessoal ao serviço totalizou 2.900 indivíduos, isto é, +11,2%. Durante o ano em análise as receitas dos dois ramos de actividade económica cifraram-se em 1,47 mil milhões de Patacas, mais 12,3%, em termos anuais e as despesas foram de 1,33 mil milhões de Patacas, mais 8,6%. Realça-se que as despesas realizadas em compras de bens, serviços adjudicados e comissões constituíram 57,1% do total.

Em termos de ramo de actividade económica, as receitas dos estabelecimentos de serviços de publicidade fixaram-se em 895 milhões de Patacas, mais 6,5%, face a 2018. Salienta-se que as receitas provenientes dos serviços de publicidade representaram 66,0% do total. As despesas destes estabelecimentos alcançaram 816 milhões de Patacas, subindo 3,5%. Em 2019 o excedente bruto totalizou 76,76 milhões de Patacas, mais 45,4%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto foi de 360 milhões de Patacas, mais 14,3%. A formação bruta de capital fixo deste ramo de actividade económica correspondeu a 16,07 milhões de Patacas, mais 11,7%.

No ano 2019 as receitas dos estabelecimentos de serviços de organização de convenções e exposições cifraram-se em 575 milhões de Patacas, mais 22,8%, relativamente a 2018. Refira-se que as receitas oriundas da prestação de serviços de convenções/exposições constituíram 90,8% do total. As despesas destes estabelecimentos fixaram-se em 512 milhões de Patacas, ou seja, +17,8%. O excedente bruto foi de 63,02 milhões de Patacas, mais 85,0%, em termos anuais, devido ao acréscimo das receitas ter sido superior ao das despesas e o valor acrescentado bruto equivaleu a 166 milhões de Patacas, mais 24,9%. A formação bruta de capital fixo correspondeu a 10,51 milhões de Patacas, registando-se um aumento homólogo significativo de 96,8%, uma vez que os estabelecimentos deste ramo de actividade económica adquiriram mais maquinaria e equipamento.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20JGw6s4G?1