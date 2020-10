O Instituto Geológico de Angola (IGEO) pretende retomar no próximo ano o Levantamento Geológico do país, para conhecer melhor o potencial mineiro angolano, avançou o Jornal de Angola.

Segundo um documento do IGEO, o Levantamento Geológico é um dos subprogramas do Plano Nacional de Geologia, lançado em 2014 e cuja conclusão estava prevista para 2017. No entanto, os trabalhos sofreram atrasos devido à crise financeira que afectou Angola.

O IGEO completou até ao momento 97 por cento do Levantamento Aerogeofísico, que faz também parte do Plano Nacional de Geologia, refere o documento, citado pelo diário angolano.

O Presidente angolano, João Lourenço, disse em Julho que pretendia retomar o Plano Nacional de Geologia, que foi entregue à empresa estatal chinesa CITIC Construction Co Ltd, segundo informação governamental. O governante falava na altura durante a inauguração das novas instalações do IGEO, construídas pela CITIC Construction.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-led-geological-survey-of-angola-to-resume-in-2021/?lang=pt