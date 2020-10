Portugal está disposto a ajudar Macau a formar mais recursos humanos, para que a região se torne um centro difusor da língua portuguesa no Oriente, disse o Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves.

Em entrevista ao Ponto Final, o diplomata defendeu que a existência de escolas e instituições de ensino superior com cursos de português e de residentes bilingues pode permitir que, no futuro, alunos de países vizinhos escolham vir para Macau para estudar a língua portuguesa.

“É uma área em que temos de continuar a apostar e a aproveitar, tendo em conta que estamos em sintonia, não só com as autoridades da Região Administrativa Especial de Macau, mas também com as autoridades” da China Interior, sublinhou Paulo Cunha Alves.

Em entrevista ao jornal de língua portuguesa, o Cônsul-Geral apelou ainda a uma maior presença em Macau de empresas portuguesas no sector das novas tecnologias, em parceria com companhias locais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/portugal-quer-ajudar-macau-a-promover-lingua-portuguesa-diz-consul/