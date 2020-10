O Ministro angolano da Energia e Águas, João Baptista Borges, lançou na sexta-feira a construção da primeira fábrica de contadores de água e energia em Angola, um projecto do grupo chinês Hengye Electronics Industry Co Ltd, avançou o Expansão.

A Hengye vai investir mais de US$20 milhões na fábrica, com uma área de cerca de 15 mil metros quadrados e localizada nos subúrbios da capital angolana, Luanda. A unidade deverá criar 350 postos de trabalho quando estiver pronta, no final do primeiro trimestre de 2021.

Num comunicado citado pelo jornal angolano, a Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo disse que a fábrica poderá produzir 319.200 contadores monofásicos e 19.800 contadores trifásicos para o mercado doméstico.

“O projecto prevê contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos, principalmente pelas vantagens do sistema pré-pago, que permite aos clientes um consumo de energia com total controlo sobre os seus custos”, sublinhou a empresa.

