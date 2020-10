A mineradora brasileira Vale SA anunciou o estabelecimento de uma parceria com a operadora do porto de Shulanghu para a expansão da infra-estrutura, situada na província de Zhejiang, no leste da China.

A parceria com a Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. tem como objectivo a construção e operação do projecto West III no porto de Shulanghu, que consiste num centro de armazenagem e cais de carga com capacidade para processar 20 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, a Vale revelou que as duas empresas vão investir 4,3 mil milhões de yuan (US$637,1 milhões) na expansão do porto, que deverá estar concluída no prazo de três anos.

O projecto dará à Vale uma capacidade total para processar 40 milhões de toneladas de minério de ferro por ano em Shulanghu, permitindo à mineradora brasileira reduzir os custos de transporte e distribuição do produto no mercado chinês.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasileira-vale-expande-porto-na-china-em-parceria-com-empresa-local/