A empresa de logística Cainiao Smart Logistics Network, do grupo chinês de comércio electrónico Alibaba, anunciou na segunda-feira um acordo para reduzir de uma semana para três dias o tempo de entrega de encomendas da China para a América do Sul.

Num comunicado, a Cainiao revela que a nova parceria, com o grupo de aviação norte-americano Atlas Air Worldwide Holdings Inc, prevê voos fretados a ligar a China ao Brasil e ao Chile três vezes por semana, a partir de Novembro.

William Xiong, Chefe de Estratégia e Director-Geral de Logística de Exportação da Cainiao, explicou que o acordo irá permitir o estabelecimento de uma rede eficiente e segura entre a China e a América do Sul, beneficiando o comércio electrónico entre ambos os lados, com destaque para os comerciantes presentes na plataforma online da Alibaba, os quais operam mais de 100 mil lojas virtuais.

A Cainiao diz que processou no terceiro trimestre de 2020 mais de oito milhões de encomendas da China para a América do Sul, o dobro do registado no segundo trimestre.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/firma-chinesa-de-logistica-fecha-acordo-para-reduzir-tempo-de-entrega-china-brasil/