A 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), será realizada com espectáculos virtuais (online) de canções e dança de cantores, bandas e grupos artísticos da China e dos PLP, permitindo aos visitantes de todo o mundo, sob as diversas formas, sentir as diferentes culturas.

Os grupos artísticos da Província de Shandong da China e dos PLP irão apresentar, em estilos diferentes, a música e a dança típicas da China e dos PLP através de espectáculos virtuais (online), entre os quais o grupo Angolano Tunjila Tuajokota que irá trazer os seus cantos e danças baseados numa linha musical denominada Diémbe; a cantora Brasileira Roberta Sá irá cantar com o acompanhamento do instrumento ukulele; a banda Cabo-verdiana “Bulimundo” irá cantar a música tradicional Funaná ao som de guitarra electrónica e saxofone para apresentar novas formas da música tradicional.

Além disso, a Ópera local de Shandong – Ópera Luju, será apresentada pelo grupo de Teatro da “Ópera Luju” do Município de Jinan da Província de Shandong, evidenciando peças clássicas das óperas tradicionais. O Grupo MC-2 da Guiné-Bissau irá tocar guitarra e viola para apresentar um espectáculo elegante.

Por sua vez, o cantor Moçambicano Azarias Anona Samuel, em colaboração com produtores conhecidos locais, irá lançar novas canções ao público. A banda Portuguesa, os Virgem Suta, irá desenvolver o seu próprio estilo de cantar, com uma tranquilidade comovente. Por último, mas não menos importante: não perca a actuação musical com toda a paixão do cantor São-tomense KALÚ MENDES e do grupo All About Life de Timor-Leste.

Para assistir aos espectáculos, queira aceder à página temática da 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa a partir do dia 22 de Outubro: (seminaculo.forumchinaplp.org.mo). Para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto, é favor contactar-nos através das linhas telefónicas: 87913390 / 87913316.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/12-a-semana-cultural-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesa-espectaculos-virtuais-online-de-musica-e-danca-da-china-e-dos-plp-coexistencia-de-diferentes-culturas-em-harmonia/