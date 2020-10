A empreiteira estatal chinesa China Railway Construction Corp Ltd (CRCC) terminou as obras principais de uma rede de distribuição de água para servir a capital da província de Cabinda, no norte de Angola, avançou O País.

A CRCC instalou recentemente um tubo de ferro fundido a uma profundidade de seis metros na Zona Alta da cidade de Cabinda, fechando assim a rede de distribuição primária, com uma extensão de 88 quilómetros.

Segundo o diário angolano, o reforço do sistema de abastecimento de água a Cabinda irá melhorar a qualidade da água fornecida a cerca de 30 mil habitantes da capital e do distrito vizinho de Lândana.

Na próxima fase dos trabalhos, a CRCC vai completar a instalação da rede de distribuição secundária de água, com uma extensão de 200 quilómetros, que inclui chafarizes e ramais de ligação domiciliária.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

