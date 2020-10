A 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), irá apresentar, na sua página electrónica, uma série de vídeos intitulados “Ensino Culinário da Gastronomia de Macau e dos Países e Regiões de Língua Portuguesa”. Os 10 chefes de cozinha irão ensinar, em formato online, a confeccionar uma variedade de pratos típicos dos Países de Língua Portuguesa, através da mostra dos vídeos acompanhados das suas músicas folclóricas, paisagens locais e pontos de interesse atractivos de renome, sendo uma combinação de elementos com características próprias e da gastronomia de cada país.

Os 10 chefes de cozinha oriundos de Macau e dos Países de Língua Portuguesa e regiões de expressão Portuguesa escolherão ingredientes frescos e temperos no local, apresentando-os em vídeo, à maneira típica, os pratos tradicionais, tais como Mufete de Angola, Mousse de Maracujá do Brasil, Djagacida de Cabo Verde, Peito de Pato da Guiné-Bissau, Camarão com Tseque e Caril de Frango com Leite de Côco, bem como Creme de Batata Doce com Canela de Moçambique, Pataniscas de Bacalhau e Arroz de Feijão, bem como Leite Creme de Portugal, Molho no Fogo Acompanhado com Tubérculos de São Tomé e Príncipe, Ikan Saboko de Timor-Leste, Peixe Grelhado de Goa, Damão e Diu, e Galinha com Molho de Sutate Escurso e Camarões com Alho Picante de Macau.

A partir do próximo dia 22 de Outubro (Quinta-feira), poderão os interessados visualizar os vídeos “Ensino Culinário da Gastronomia de Macau e dos Países e Regiões de Língua Portuguesa” na página electrónica alusiva à 12ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa (semanacultural.forumchinaplp.org.mo), para aprender a confeccionar os pratos típicos dos 4 continentes e sentir as diversas culturas da gastronomia com o nosso paladar!

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/12-a-semana-cultural-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesa-aprender-a-confeccionar-pratos-tipicos-dos-4-continentes-sentir-as-diversas-culturas-da-gastronomia-com-o-paladar/