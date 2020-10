A 25.ª Feira Internacional de Macau (25.ª MIF), a Exposição de Franquia de Macau 2020 (2020MFE) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020 (2020PLPEX) realizar-se-ão, em simultâneo, no Venetian Macao, durante três dias consecutivos, entre os dias 22 e 24 de Outubro. Os três eventos, com base nas experiências passadas, continuarão a inovar e potenciar as respectivas vantagens e, com a adopção dos métodos online e offline, irão produzir sinergias e o efeito múltiplo, ajudando na negociação, cooperação e desenvolvimento conjunto entre os expositores e comerciantes por meio da plataforma de Macau.

Consolidação da plataforma de exposição online para alcançar uma participação transregional

A MIF, a MFE e a PLPEX são feiras/exposições certificadas pela Associação Global da Indústria de Exposições (UFI). Devido ao actual desenvolvimento da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, os três eventos, com base nas actividades tradicionais como exposições, fóruns, convenções, bolsas de contactos e eventos temáticos, irão potencializar a função da plataforma de exposição online, enriquecer as formas de apresentação online de produtos e serviços, disponibilizar nas salas de exposição digitais bolsas de contactos em nuvem, transmissão ao vivo de eventos, assinatura de protocolos em nuvem, seminários online e entre outros. Até ao dia 19 de Outubro, já se registaram mais de 1.100 expositores oriundos do Interior da China, Portugal, Brasil, Canada, Singapura, Japão e regiões de Hong Kong e Macau, os quais irão exibir mais de 3.700 produtos nas salas de exposição digitais dos três eventos referidos.

No local dos três eventos, serão instaladas a zona de bolsas de contactos em nuvem e a sala de transmissão ao vivo. Durante esse período, serão organizadas sessões de bolsas de contactos sob o formato “online–offline” e “online–online”. Actualmente, já se recebeu mais de 450 marcações para o efeito. O âmbito de negócios dos expositores abrange produtos alimentares, bebida, utensílios hoteleiros, produtos tecnológicos, produtos dos países de língua portuguesa, entre outros. Os expositores podem registar-se na Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online (https://bm.ipim.gov.mo/) para encontrar expositores/fornecedores ou compradores do seu interesse e entrar em contacto e negociação no decorrer dos eventos. Com objectivo de optimizar a experiência de bolsas de contactos dos comerciantes, o IPIM irá lançar a aplicação de telemóvel “Scan2Match” e, mediante essa, os comerciantes podem, a qualquer momento, consultar a agenda das bolsas de contactos. Antes das negociações, os comerciantes podem digitalizar o código QR específico e os respectivos registos das bolsas de contactos serão guardados devidamente nessa aplicação, garantindo, assim, uma operação com maior fluidez e digitalizada. Por outro lado, no decorrer dos eventos, serão realizadas sessões de bolsas de contactos online com temas dedicados exclusivamente aos países de língua portuguesa, com intuito de desempenhar o papel de Macau enquanto plataforma sino-lusófona.

Realização simultânea de três eventos abre porta a inúmeras possibilidades

A presente edição dos três eventos ocupa uma área com 25 mil metros quadrados, contando com mais de 1.200 stands de exposição de diversos domínios, nomeadamente, projectos de investimento, serviços financeiros modernos, projectos de inovação tecnologia, produtos alimentares, bebida, indústrias culturais e criativas, produtos típicos de países de língua portuguesa, serviços de consultoria profissional e indústria de franquia, entre outros. Os três eventos deste ano aproveitarão as cidades da Grande Baía como Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan e entre outros, para aprofundar as ligações com 12 províncias e cidades, nomeadamente Pequim, Tianjin, Jiangsu, Jilin, Fujian, Guangdong, Guizhou, Hubei, Hainan, Zhejiang, Lioayuan e Tibete e expandir os respectivos mercados através da “plataforma de convenções e exposições”.

Os três eventos terão exposições/feiras e fóruns. Durante o período de três dias, de mais de 50 fóruns, conferências e actividades de intercâmbio e promoção, incluindo o “Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais e Fórum sobre Oportunidades de Negócio nas Actividades de Franquia e em Cadeias de Lojas de Marcas Internacionais 2020”, a “17.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses” e a “Actividade Promocional e Sessão de Bolsas de Contacto Alusivas aos Produtos de Vinho e Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”, de modo a promover um maior contacto entre os comerciantes e proporcionar condições para que sejam aproveitadas mais oportunidades de negócio.

Cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e controlo para assegurar a segurança dos participantes

As três exposições serão abertas aos visitantes profissionais no dia 22 de Outubro, e ao público nos dias 23 e 24 de Outubro. Com o intuito de assegurar a segurança dos participantes, a entidade organizadora irá aplicar um revestimento anti-bacteriano e desinfectante no pavimento do espaço, adoptar medidas de higienização e disponibilizar as respectivas orientações sanitárias. Os indivíduos que entrem e saiam do local devem mostrar o Código de Saúde, usar máscara e aceitar a medição de temperatura corporal. Por outro lado, os participantes podem inscrever-se previamente no portal electrónico (https://mice.ipim.gov.mo), para obtenção do Passe de Convenções e Exposições de Macau. Além disso, a entidade organizadora, através da disponibilização de shuttle bus até ao local do evento, estabeleceu várias paragens na Zona Norte, no Centro de Macau e na Taipa, incentivando deslocações ecológicas dos participantes.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20JTwlzSh?0