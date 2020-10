O Governo de Macau quer criar, em conjunto com a China Interior, uma plataforma de intercâmbio para o sector empresarial, para promover, no mercado chinês, os produtos locais e dos Países de Língua Portuguesa “com boa qualidade”.

O Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lei Wai Nong, disse, durante uma sessão pública realizada no sábado, que a plataforma iria reforçar “ainda mais” a troca de informações e prestar um apoio diversificado aos empresários.

O governante recordou que as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau prevêem que a ilha vizinha de Hengqin aposte no comércio electrónico transfronteiriço.

O objectivo seria promover a entrada “mais fácil” dos produtos dos Países da Língua Portuguesa no mercado da China Interior, através de Macau, acrescentou Lei Wai Nong, citado pelo jornal local de língua portuguesa Ponto Final.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-quer-promover-produtos-lusofonos-na-china-interior/