O Conselho de Administração da China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC) aprovou numa reunião realizada na sexta-feira um acordo para a formação de um consórcio que vai construir e gerir uma ponte no estado da Bahia, no nordeste do Brasil.

A empresa estatal chinesa revelou que o capital do consórcio, Salvador Itaparica Bridge Roadwork Franchise Ltd., no valor de 355 milhões de yuan (US$53,1 milhões), vai ser dividido de forma igual com uma outra empresa estatal chinesa, o China Railway 20 Bureau Group.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a CCCC refere que o projecto, que envolve aquela que será a segunda maior ponte da América Latina, faz parte de uma estratégia de expansão para aquela região brasileira.

A empresa sublinha ainda que o projecto irá “ajudar a estabilizar e reforçar a relação estratégica e cooperante” entre a China e o Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fabricante-chinesa-de-electrodomesticos-espreita-mercados-lusofonos/