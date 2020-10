A cerimónia de inauguração das “25.ª Feira Internacional de Macau” (25.ª MIF), “Exposição de Franquia de Macau 2020” (2020MFE) e “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020” (2020PLPEX) foi realizada no dia 22, pelas 10H30 da manhã, no Pavilhão B (Pavilhão de Macau) do The Venetian Macao, na qual o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Ho Iat Seng e outros convidados marcaram presença.

As 25.ª MIF, 2020MFE e 2020PLPEX, a decorrerem num período de 3 dias consecutivos no mesmo local, atraíram a participação nas salas de exposição online e offline de mais de 1.000 empresas provenientes do Interior da China, Portugal, Brasil, Japão, Canadá, Alemanha, regiões de Hong Kong e Macau, entre outros, envolvendo vários domínios, como investimento de projectos, serviços financeiros modernos, projectos de inovação científica e tecnológica, produtos alimentares, restauração, indústrias culturais e criativas, produtos típicos dos países de língua portuguesa, serviços de consultoria profissional e indústria de franquia.

Conteúdos online e offline ricos e diversificados

As feiras/exposições são revestidas de conteúdos online e offline ricos e diversificados. Quanto a nível online, estão disponíveis bolsas de contactos em nuvem, assinatura de protocolos em nuvem, salas de exposição online e sessões de transmissão ao vivo, entre outros. Quanto a nível offline, estão instalados, na 25.ª MIF, pavilhões temáticos das províncias e cidades do Interior da China, dos países abrangidos pela Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e dos países de língua portuguesa, bem como zonas de exposição temáticas e de exposição e venda orientadas para a inovação científica e tecnológica, jovens empreendedores e pequenas e médias empresas de Macau; na 2020MFE, a Zona de Franquias, o Centro de Apoio Comercial One-Stop para Empresas, o Pavilhão de Propriedade Intelectual Original de Macau e a Avenida Gourmet; e na 2020PLPEX, a Zona Exclusiva de Produtos Típicos dos Países de Língua Portuguesa, a Zona de Exposição dos Serviços Comerciais para a Plataforma de Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a Zona de Exposição “Vamos Desfrutar” e Zona de Actividades de Experiência.

Para o primeiro dia, estão programadas várias cerimónias de assinatura de protocolos e actividades de intercâmbio, incluindo a “Sessão de Intercâmbio Económico e Comercial entre os Países de Língua Portuguesa, Fujian e Macau”, organizada pelos Serviços do Comércio da Província de Fujian e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a “Série de Oportunidades de Negócios dos Países de Língua Portuguesa – Própolis do Brasil” e a “Sessão de Bolsa de Contactos Alusiva a Vinhos e Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”. Estão também agendadas o “Festival de Moda de Macau 2020” e do Desfile de moda PLP para ganhar mais animação. Além disso, a entidade organizadora preparou ainda actividades de consumo nos bairros comunitários para os expositores e participantes comerciais no período nocturno, com destaque para as lojas com características próprias, apoiando, deste modo, as pequenas e médias empresas e estimulando a economia comunitária.

No dia 23, o clima dinâmico e animado dos eventos será estendido com a realização do “Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais 2020 e Fórum sobre Oportunidades de Negócio nas Actividades de Franquia e em Cadeias de Lojas de Marcas Internacionais”, a “17.ª Cimeira Mundial dos Empresários Chineses”, o “Seminário sobre a Nova Lei de Arbitragem de Macau” e o “Workshop dos Produtos de ‘Macao Ideas’”, entre outros.

Os três eventos estão abertos ao público hoje e amanhã. Para assegurar a segurança e a saúde de todos os participantes, a entidade organizadora procedeu à aplicação de camada desinfectante e anti-bacteriana no pavimento do local dos eventos e à disponibilização de equipamentos de medição de temperatura corporal, equipamentos de desinfecção e orientações sanitárias. Por outro lado, os comerciantes terão acesso às quatro convenções e exposições de grande envergadura organizadas ou coordenadas pelo IPIM (designadamente, a MIF, o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF), a MFE e a PLPEX), fazendo um registo prévio, no portal electrónico ( https://mice.ipim.gov.mo ), para obtenção da Passe de Convenções e Exposições de Macau. Além disso, através da disponibilização de shuttle bus em diferentes locais das zonas norte e central de Macau e da Taipa, a entidade organizadoraincentiva deslocações ecológicas para todos os participantes.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

https://news.gov.mo/detail/pt/N20JVmseW1?3